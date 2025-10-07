Detienen al autor del robo a un comercio y recuperan elementos sustraidos

Un joven de 22 años fue detenido en las últimas horas en el marco de una diligencia de allanamiento que permitió el esclarecimiento de un robo perpetrado días atrás en un comercio de la ciudad.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Gabinete Criminológico de la dependencia local, quienes, tras intensas tareas de investigación, lograron establecer la autoría del hecho delictivo. Con la información obtenida, solicitaron una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías de San Nicolás.

La medida judicial se efectivizó en un domicilio ubicado en la calle Las Provincias al 2000 de esta ciudad, donde se procedió a la aprehensión del sospechoso, identificado como un "reconocido delincuente" de la zona.

Durante el allanamiento, los efectivos lograron secuestrar vestimenta que se encontraba en la búsqueda y que sería relevante para la causa.

El detenido quedó a disposición de la fiscalía local, que dispuso su notificación de la causa y su posterior alojamiento en el sector de calabozos. Permanece en esa dependencia a la espera de la primera remisión a sede fiscal.