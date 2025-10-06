Detenido por tenencia de marihuana en la vía pública

El Poder Judicial de la Nación realizará una jornada de capacitación dirigida a las autoridades de mesa designadas para las próximas Elecciones Legislativas 2025 . La actividad está organizada por el Juzgado Federal N ∘ 1 de La Plata, a través de la Secretaría Electoral de la Provincia de Buenos Aires, y busca asegurar el correcto desarrollo del proceso electoral en el distrito.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Un joven de 23 años fue aprehendido en las últimas horas de la tarde de ayer por la Policía local, al ser hallado en posesión de estupefacientes en la vía pública.
El hecho se registró en la intersección de las calles Manuel Iglesias y Alvear. Personal de la Comisaría procedió a la detención del masculino tras constatar que poseía marihuana en su poder.
El joven fue trasladado a la sede policial, donde quedó imputado por infracción a la Ley 23.737 de drogas. La Justicia tomó intervención en el caso, disponiendo que el aprehendido quede a su disposición.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones