Detenido por tenencia de marihuana en la vía pública

Unfue aprehendido en las últimas horas de la tarde de ayer por la Policía local, al ser hallado en posesión deen la vía pública.

El hecho se registró en la intersección de las calles Manuel Iglesias y Alvear. Personal de la Comisaría procedió a la detención del masculino tras constatar que poseía marihuana en su poder.

El joven fue trasladado a la sede policial, donde quedó imputado por infracción a la Ley 23.737 de drogas. La Justicia tomó intervención en el caso, disponiendo que el aprehendido quede a su disposición.