Despiste y vuelco de una camioneta en la Ruta 191: conductor ileso

Un hombre de 69 años resultó ileso luego de que la camioneta que conducía despistara y volcara en la Ruta Nacional 191, a la altura del kilómetro 27, durante la noche de ayer, según informaron fuentes del destacamento policial de Santa Lucía.

El hecho se produjo tras una alerta recibida en el sistema de emergencias 911, lo que movilizó al personal policial hacia el lugar del siniestro.

El vehículo involucrado es una camioneta Peugeot Partner, con dominio AE543YF, que era conducida por un hombre de 69 años, quien circulaba sin acompañantes.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, y por causas que aún se tratan de establecer, la camioneta habría sufrido la rotura de un neumático delantero, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el rodado terminara volcando en la zona de préstamo (banquina profunda).

Fuentes policiales confirmaron que el conductor resultó milagrosamente ileso, y solo se registraron daños materiales en el vehículo.