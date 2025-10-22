Descartaron una carretilla y gran cantidad de insumos eléctricos y de pintura durante la huida

En un claro intento de evadir la acción policial, delincuentes aún no identificados descartaron una importante cantidad de mercadería y herramientas en la vía pública, que fueron secuestradas por personal policial en un operativo.

El hecho ocurrió ayer cuando efectivos policiales realizaban una recorrida por la zona de las calles Basabilbaso y H. Zanuccoli. Allí, observaron cómo varias personas abandonaban los elementos para darse a la fuga de inmediato.

El material secuestrado da cuenta de un posible ilícito, incluyendo: una carretilla marca TRUPER, un paquete cerrado de seis cajas de lámparas de led (marca ITERELECM), una caja cerrada con 25 tubos de vidrio (marca MACROLED) y una caja con 24 rodillos de pintura (marca MCPINT).

La Fiscalía local ha tomado intervención en el caso para llevar adelante la investigación correspondiente, con el objetivo de determinar el origen de la mercadería y dar con los responsables de la acción.