Desbaratan punto de venta de drogas y detienen a una mujer tras múltiples allanamientos

Una investigación porculminó con la aprehensión de una mujer en San Pedro, tras la realización de. Los operativos, a cargo de la, permitieron el secuestro de una importante cantidad de cocaína fraccionada.

La pesquisa, que se inició tiempo atrás tras una denuncia anónima sobre la venta de drogas por parte de una mujer, fue tramitada por la UFI N° 7 de San Nicolás, encabezada por la Dra. María Del Valle Viviani. El Dr. Román Parodi, titular del Juzgado de Garantías N° 1 Departamental, fue quien autorizó las órdenes de registro.

Mediante tareas de inteligencia encubiertas, vigilancias estáticas y dinámicas, el personal de Narcotráfico logró determinar que la principal investigadadesde su domicilio. Además, las tareas investigativas permitieron establecer que la encausadaen la vivienda lindante, propiedad de su hermana.

En la tarde de ayer, se concretaron dos allanamientos en la calle Benefactoras Sampedrinas, entre Dr. Ruffa y Bozzano. Como resultado, se logró el secuestro de una "importante cantidad de cocaína fraccionada", valuada en más de un millón y medio de pesos, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y tarjetas de memoria de cámaras de seguridad.

Dada la evidencia obtenida, la fiscal Viviani autorizó un tercer allanamiento de urgencia en la vivienda de otra hermana, ubicada a pocos metros. Allí se incautaron 10 gramos de cocaína adicionales y envoltorios de nylon. Como dato relevante, mientras se desarrollaban los procedimientos, un sujeto se presentó en el lugar con intenciones de comprar cocaína, por lo que se le tomó declaración testimonial.

Con la totalidad de los elementos probatorios, la Dra. Viviani dispuso el secuestro de todo lo incautado y ordenó la aprehensión de la principal investigada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, quedando a disposición de la Justicia.