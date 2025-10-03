Daniel Churruarín fue reelecto al frente del Centro de Comercio de San Pedro

Elllevó adelante este jueves su, en la que se cumplió con la aprobación de Memoria y Balance, y se procedió a la renovación de autoridades para el nuevo período.

El martillero y corredor público Daniel Churruarín fue reelecto para continuar al frente de la institución, un mandato que renueva tras haber asumido en el encuentro previo a este proceso.

La nueva Comisión Directiva que acompañará a Churruarín quedó conformada de la siguiente manera: Sergio Churruarín (Vicepresidente), Rafael Gomila (Secretario), Marta Ronte (Prosecretaria), Amalia Camacho (Tesorero), Roberto Seregni (Protesorero), Sandro Dotti (Vocal Titular 1ro.), Esteban Botta (Vocal Titular 2do.), Jorge Micaelli (Vocal Titular 3ra.), Mariana Maroli (Vocal Titular 4to.), Héctor Allegrone (Vocal Suplente 1ro.), Andrés Pascual (Vocal Suplente 2do.), Martín Mari (Vocal Suplente 3ra.), Ana Cnokaert (Vocal Suplente 4to.), Pablo Fiore, y como Revisores de Cuentas: Gustavo Rey, Roque Díaz y Diego Ferrari.





Proyecciones institucionales

Durante la asamblea, que se desarrolló bajo las normativas vigentes, se presentaron informes que reflejan una nueva etapa de fortalecimiento de la entidad, impulsada por el compromiso de sus socios. La institución, con más de 91 años de historia en la vida de San Pedro, se prepara para su próximo 92° aniversario.

Desde la conducción se anunció la proyección de una mayor apertura e interacción con la comunidad. El objetivo central es reunir bajo una misma institución a comerciantes, emprendedores, profesionales, prestadores turísticos y a todos los actores de la economía local que requieran "respaldo y representación sólida" para el desarrollo de su labor diaria.

Finalmente, el Centro de Comercio reiteró el llamado a la comunidad para acompañar y participar activamente de sus propuestas. Para obtener más información sobre servicios y actividades, los interesados pueden consultar sus redes sociales, página web o comunicarse a través de WhatsApp al 3329 599000.