Controles de tránsito: Retuvieron 8 vehículos por falta de documentación en operativos urbanos

En un claro intento de evadir la acción policial, delincuentes aún no identificados descartaron una importante cantidad de mercadería y herramientas en la vía pública, que fueron secuestradas por personal policial en un operativo. El hecho ocurrió ayer cuando efectivos policiales realizaban una recorrida por la zona de las calles Basabilbaso y H. Zanuccoli. Allí, observaron cómo varias personas abandonaban los elementos para darse a la fuga de inmediato.
La Dirección de Tránsito municipal, con apoyo de personal policial, llevó a cabo operativos de control vehicular en distintos puntos de la ciudad, los cuales resultaron en la retención de ocho vehículos por diversas infracciones a las normativas vigentes.
Según informaron fuentes de los operativos, los controles se centraron en la verificación de la documentación obligatoria y el estado de los conductores y vehículos.
Como resultado de las inspecciones, se procedió a la retención de seis motocicletas y dos automóviles. Las principales causales de las infracciones fueron la falta de documentación reglamentaria de los rodados y la licencia de conducir vencida de los conductores.
Los vehículos retenidos fueron trasladados al depósito municipal, y las actas de infracción quedaro a cargo del Tribunal de Faltas.
