Concejales radicales piden controlar el peso de camiones para que no se deteriore la Ruta 1001

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) elevó unal Departamento Ejecutivo Municipal con el fin de solicitar la implementación desobre los camiones que circulan por la

La iniciativa, impulsada por los concejales Paola Basso, Yanina Batalla, Hugo Binimelis y Lucas Pisani, surge tras la reciente finalización de las obras de reparación de la arteria y debido al intenso tránsito de camiones areneros.

El proyecto remarca que la Ruta 1001 es de "vital importancia" para los vecinos de San Pedro, especialmente de las localidades de Río Tala y Los Cazadores, así como para el turismo.

Los ediles argumentan que el deterioro rápido de la calzada y las permanentes roturas se deben, mayoritariamente, al sobrepeso de los camiones de transporte de arena, lo que genera "un costo enorme para el Estado Provincial, que ya varias veces debió repararla".

"Las roturas y la pérdida constante de arena ponen en peligro vidas generando permanentemente accidentes vehiculares, varios de ellos fatales", advierte el texto del proyecto, destacando la necesidad de efectuar los controles que marca la ley.

En su articulado, el proyecto resuelve solicitar al Departamento Ejecutivo que "arbitre las acciones necesarias para llevar adelante controles exhaustivos, con todos los instrumentos legales y tecnológicos que estén a su alcance, para verificar el estricto cumplimiento del peso que marca la ley y proteger el patrimonio y la vida de todos los sampedrinos".