Con buzos de Prefectura, reanudaron la búsqueda del joven desaparecido en el riacho

En las primeras horas de este jueves se reanudó el operativo de búsqueda del joven de 17 años que desapareció en la tarde de ayer en aguas del riacho San Pedro.

Lisandro Romero entró a nadar junto a un amigo de la Escuela 502 con el que estaba pescando en la zona del antiguo muelle del Paseo Público y un tercer compañero quedó en la orilla. Un guardavidas que estaba en el cercano parque de calistenia advirtió la situación y alcanzó a rescatar a uno de ellos. Sin embargo, Lisandro no pudo salir.

La búsqueda incluye buzos tácticos de Prefectura Naval que sondean el agua turbia, con el apoyo del guardacostas Abadejo y un gomón. También trabaja la policía en la costa, con el apoyo y la coordinación de la Dirección de Defensa Civil.