Cómo impacta la apertura de un casino en la economía de una ciudad

El
nicho de las apuestas se trata de una actividad económica en constante
evolución. Y, no es para menos, ya que los
ciudadanos aprovechan estos negocios para disfrutar del entretenimiento y la
diversión que ofrecen, de manera responsable. Sin embargo, cabe preguntarse
cuáles son los verdaderos efectos sobre la economía local y si las ventajas son
observables.
Estadísticas interesantes que no mienten
Según
algunas estadísticas indicadas por la Asociación de Loterías Estatales
Argentinas (ALEA), al menos cerca del
43% de los entrevistados elige divertirse con esta actividad.
No es
ningún secreto que el casino
online está
viviendo un auténtico boom en
Argentina. Este crecimiento no es casualidad; viene de la mano de las nuevas
regulaciones en las provincias y de un cambio general en cómo se consume el
ocio, cada vez más digital.
Y las
cifras a nivel global son para prestar atención. Se proyecta que este mercado
va a romper la barrera de los 100 mil millones de dólares para 2028, creciendo
a un ritmo constante de más del 11% cada año.
Impacto de los casinos en la economía local
Definitivamente,
la apertura de uno o más casinos es capaz de impactar en la economía local. Eso
se debe a varios factores que se deben considerar, como, por ejemplo, los
siguientes:
•
Generación de empleo. La creación de los casinos es un
generador de empleo seguro, ya que necesita el personal de seguridad, de
servicio y administración. Esto, además, atrae
inversión e incentiva el turismo.
•
Creación de casinos en línea. El desarrollo de plataformas de
apuestas online reguladas también
atrae a los ciudadanos por su comodidad, ya sea para aprovechar los momios de NFL, los slots u otras opciones.
•
Generación de impuestos. El desarrollo de este tipo de
infraestructuras genera impuestos gubernamentales, el cual es uno de los
principales atractivos económicos de los casinos. Y, en
la nación, están regulados.
•
Generación de atractivo para otras
actividades. Cuando
se crean los casinos también se impacta, de manera indirecta, al turismo local,
en industrias como el comercio, hotelería y restaurantes.
Como
es posible notar, el desarrollo de los casinos es capaz de generar beneficios a
nivel laboral debido a la baja existencia de barreras de entrada para quienes
se postulen a una vacante. Además, los impuestos que deben pagar se pueden
aprovechar en programas de educación, salud y otras ayudas sociales.
Los casinos sí tienen poder de impacto en la
economía
Para
finalizar, el impacto de los casinos físicos y online se puede observar en distintas categorías de la actividad
económica, principalmente, en la generación de empleo, el pago de impuestos, el efecto derrame, etc. Estos son solo algunos
ejemplos a considerar (y los más destacados).
Por otra
parte, el sistema de regulación provincial de la nación, que le otorga
licencias de juego a estos negocios, también colabora al generar confianza en
la población; ya que permite acceder a herramientas de juego seguro y
responsable, instituciones de protección al jugador y mucho más… para jugar de
manera eficiente y aprovechar los diferentes tipos de entretenimiento.
