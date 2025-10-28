Cómo impacta la apertura de un casino en la economía de una ciudad



El nicho de las apuestas se trata de una actividad económica en constante evolución. Y, no es para menos, ya que los ciudadanos aprovechan estos negocios para disfrutar del entretenimiento y la diversión que ofrecen, de manera responsable. Sin embargo, cabe preguntarse cuáles son los verdaderos efectos sobre la economía local y si las ventajas son observables.

Según algunas estadísticas indicadas por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), al menos cerca del 43% de los entrevistados elige divertirse con esta actividad.

No es ningún secreto que el casino online está viviendo un auténtico boom en Argentina. Este crecimiento no es casualidad; viene de la mano de las nuevas regulaciones en las provincias y de un cambio general en cómo se consume el ocio, cada vez más digital.

Y las cifras a nivel global son para prestar atención. Se proyecta que este mercado va a romper la barrera de los 100 mil millones de dólares para 2028, creciendo a un ritmo constante de más del 11% cada año.

Definitivamente, la apertura de uno o más casinos es capaz de impactar en la economía local. Eso se debe a varios factores que se deben considerar, como, por ejemplo, los siguientes:

• Generación de empleo. La creación de los casinos es un generador de empleo seguro, ya que necesita el personal de seguridad, de servicio y administración. Esto, además, atrae inversión e incentiva el turismo.

• Creación de casinos en línea. El desarrollo de plataformas de apuestas online reguladas también atrae a los ciudadanos por su comodidad, ya sea para aprovechar los momios de NFL, los slots u otras opciones.

• Generación de impuestos. El desarrollo de este tipo de infraestructuras genera impuestos gubernamentales, el cual es uno de los principales atractivos económicos de los casinos. Y, en la nación, están regulados.

• Generación de atractivo para otras actividades. Cuando se crean los casinos también se impacta, de manera indirecta, al turismo local, en industrias como el comercio, hotelería y restaurantes.

Como es posible notar, el desarrollo de los casinos es capaz de generar beneficios a nivel laboral debido a la baja existencia de barreras de entrada para quienes se postulen a una vacante. Además, los impuestos que deben pagar se pueden aprovechar en programas de educación, salud y otras ayudas sociales.

Para finalizar, el impacto de los casinos físicos y online se puede observar en distintas categorías de la actividad económica, principalmente, en la generación de empleo, el pago de impuestos, el efecto derrame, etc. Estos son solo algunos ejemplos a considerar (y los más destacados).

Por otra parte, el sistema de regulación provincial de la nación, que le otorga licencias de juego a estos negocios, también colabora al generar confianza en la población; ya que permite acceder a herramientas de juego seguro y responsable, instituciones de protección al jugador y mucho más… para jugar de manera eficiente y aprovechar los diferentes tipos de entretenimiento.