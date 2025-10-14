Comienzan las competencias tras la espectacular inauguración de los Juegos Boanerenses

La delegación de San Pedro participó este lunes del acto inaugural de las finales de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata, marcando así el inicio de su participación en el evento deportivo y cultural más importante de la Provincia de Buenos Aires.

Los y las representantes sampedrinas, luego de completar el proceso de acreditación para cada disciplina, formaron parte de la ceremonia de apertura que reunió a miles de participantes de los 135 distritos bonaerenses.

Las actividades deportivas se iniciaro esta mañana, en una jornada que podría entregar las primeras medallas en algunas disciplinas.



El acto inaugural fue encabezado por el gobernador Axel Kicillof, acompañado por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo. La jornada dio inicio oficialmente a la nueva edición de los Juegos, que se extenderán hasta el 18 de octubre e incluyen más de 100 disciplinas deportivas y culturales.

El evento, con más de 30 mil personas frente al escenario montado en la playa, de espaldas al mar, contó con la actuación del cantante cuartetero Luck Ra.