Comenzaron los operativos gratuitos de documentación en las localidades

La Municipalidad de San Pedro informó que este lunes 6 de octubre se llevará a cabo un nuevo Operativo DNI gratuito en la localidad de Gobernador Castro. La jornada es organizada en conjunto con el Registro Provincial de las Personas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, buscando facilitar el acceso a la documentación a los vecinos.
El dispositivo se instalará en la intersección de las calles Ernesto Alves y Sarmiento, y atenderá al público en el horario de 10 a 15 horas.
Durante la jornada, los residentes de la localidad y zonas aledañas podrán realizar diversos trámites de documentación de forma gratuita, ágil y cercana, sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera.
La Municipalidad adelantó que este tipo de operativos continuará implementándose en los próximos días en otras localidades del Partido, con el objetivo de acercar más oportunidades de gestión a toda la comunidad.