Comenzaron los operativos gratuitos de documentación en las localidades

Lainformó que este lunesse llevará a cabo un nuevoen la localidad de. La jornada es organizada en conjunto con eldel Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, buscando facilitar el acceso a la documentación a los vecinos.

El dispositivo se instalará en la intersección de las calles Ernesto Alves y Sarmiento, y atenderá al público en el horario de 10 a 15 horas.

Durante la jornada, los residentes de la localidad y zonas aledañas podrán realizar diversos trámites de documentación de forma gratuita, ágil y cercana, sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera.

La Municipalidad adelantó que este tipo de operativos continuará implementándose en los próximos días en otras localidades del Partido, con el objetivo de acercar más oportunidades de gestión a toda la comunidad.