Bienestar prenatal: Hospital SADIV incorpora trabajo corporal acuático para embarazadas

amplía sus servicios de atención prenatal con la incorporación de una nueva actividad destinada a mujeres gestantes: el. La propuesta, que comienza a dictarse durante el mes de, busca ofrecer un espacio de bienestar físico y emocional durante el embarazo.

La actividad estará a cargo de Sabina Inés Giacometti, especialista en actividad acuática para embarazadas, y se realizará en las instalaciones del hospital. Las clases se dictarán los lunes y miércoles de 10 a 11 horas.





Múltiples beneficios en el agua

El trabajo corporal acuático está indicado para embarazadas a partir de la semana 12 de gestación y requiere la previa autorización médica.

Según destacaron desde el hospital, el medio acuático ofrece grandes beneficios durante este período, incluyendo la reducción de la presión en las articulaciones y de la sensación de peso. Además, contribuye a mejorar la circulación y el retorno venoso, favorece la movilidad sin impacto y, un aspecto clave, potencia el bienestar emocional y la conexión con el bebé.

Para inscripciones o más información, las interesadas deben comunicarse por mensaje a través del WhatsApp 3329 361085.