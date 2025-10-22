Colocan y mantienen las letras corpóreas “San Pedro” en el acceso por Ruta 1001

La Secretaría de Obras Públicas, está llevando a cabo tareas de colocación y mantenimiento de las letras corpóreas que ofician como cartel identificatorio de la ciudad. El trabajo se focaliza en el ingreso a San Pedro por la Ruta Nacional 1001, a la altura del Crucero General Belgrano.

Esta intervención se enmarca en el plan integral de la administración local para la puesta en valor de los accesos a la ciudad.

Según informaron fuentes municipales, dicho plan ya incluyó previamente trabajos de pintura, mantenimiento general y la renovación del sistema de luminarias con tecnología LED en distintos puntos estratégicos de San Pedro, buscando mejorar la imagen y la seguridad en los ingresos y egresos del distrito.