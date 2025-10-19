Colisión entre automóvil y moto dejó un adolescente y un niño lesionados

Un automóvil y una motocicleta colisionaron en la intersección de las calles Mitre y Tucumán, resultando con lesiones leves el conductor y un acompañante del rodado menor, quienes fueron trasladados conscientes al hospital subzonal local, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró ayer cuando, tras un alerta, personal de esta dependencia acudió al lugar y constató que un automóvil Renault de color rojo, conducido por un hombre de 56 años de edad, impactó por razones que se tratan de establecer con una motocicleta Motomel de 150cc.

El rodado de menor porte era guiado por un adolescente de 15 años, quien estaba acompañado por un niño de 9.

Como consecuencia del siniestro, ambos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados en ambulancia hacia el Hospital Subzonal San Pedro, donde se determinó que presentaban lesiones de carácter leve.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Joven del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso las diligencias de rigor para establecer las causas del accidente.