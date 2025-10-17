Colisión entre auto y moto en el centro, sin lesionados

Un accidente de tránsito sin registro de lesionados se produjo en la tarde de ayer en la intersección de la Avenida Sarmiento y Rafael Obligado, en el centro de la ciudad.

Personal policial acudió al lugar del siniestro, donde se constató la colisión entre un automóvil Fiat Palio, conducido por una mujer de 53 años, y una motocicleta de 110 c.c.

Al ser entrevistados, la médica del servicio de emergencia SAME 107 refirió que la conductora del automóvil resultó ilesa. En el rodado menor viajaban dos mujeres mayores de edad que, a pesar de lo ocurrido, se negaron a recibir atención médica y se retiraron rápidamente del lugar antes de la llegada del móvil policial, por lo que no pudieron ser identificadas.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 local.