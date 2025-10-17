Colisión entre auto y moto en el centro, sin lesionados

Operativos contra la venta de drogas: Secuestran 4 kilos de cocaína valuados en más de 27.000 dólares (Video)
Una investigación de seis meses culminó ayer con dos allanamientos y la incautación de aproximadamente cuatro kilogramos de cocaína de máxima pureza, valuados en más de 27.000 dólares , asestando un duro golpe a una red de comercialización de estupefacientes que operaba en la zona de Baradero. El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás, con órdenes de la Dra. María Verónica Marcantonio, titular de la UFI N° 1 de San Nicolás, y la autorización del Juez Dr. Román Parodi, del Juzgado de Garantías N° 1 Departamental.