Operativos contra la venta de drogas: Secuestran 4 kilos de cocaína valuados en más de 27.000 dólares (Video)

  Una investigación de seis meses culminó ayer con dos allanamientos y la incautación de aproximadamente cuatro kilogramos de cocaína de máxima pureza, valuados en más de 27.000 dólares , asestando un duro golpe a una red de comercialización de estupefacientes que operaba en la zona de Baradero. El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás, con órdenes de la Dra. María Verónica Marcantonio, titular de la UFI N° 1 de San Nicolás, y la autorización del Juez Dr. Román Parodi, del Juzgado de Garantías N° 1 Departamental.

Colisión entre auto y moto en el centro, sin lesionados

 


Un accidente de tránsito sin registro de lesionados se produjo en la tarde de ayer en la intersección de la Avenida Sarmiento y Rafael Obligado, en el centro de la ciudad.

Personal policial acudió al lugar del siniestro, donde se constató la colisión entre un automóvil Fiat Palio, conducido por una mujer de 53 años, y una motocicleta de 110 c.c.

Al ser entrevistados, la médica del servicio de emergencia SAME 107 refirió que la conductora del automóvil resultó ilesa. En el rodado menor viajaban dos mujeres mayores de edad que, a pesar de lo ocurrido, se negaron a recibir atención médica y se retiraron rápidamente del lugar antes de la llegada del móvil policial, por lo que no pudieron ser identificadas.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 local.