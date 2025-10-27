Club Náutico es sede este fin de semana del 13º Encuentro Nacional de Minibásquet

El Club Náutico San Pedro llevará adelante este fin de semana, 1° y 2 de noviembre, el, una cita tradicional del calendario deportivo infantil y juvenil que reunirá a cientos de niñas, niños y adolescentes de distintos puntos del país en homenaje a quien fuera dirigente e integrante de la Subcomisión de Básquet de la institución.

El evento, organizado por la Subcomisión de Básquet del Celeste, encabezada por Andrés Lococo junto al coordinador de Minibásquet, Felipe Sánchez, contará con la colaboración de la Dirección de Deportes y la Comisión Directiva, presidida por el comodoro Mauricio Gugger.

Durante las dos jornadas se desarrollarán partidos amistosos en el gimnasio José Geoghegan, en las canchas externas y en el nuevo espacio multiuso de césped sintético, recientemente inaugurado en el predio de la costanera, a orillas del río Paraná. Además, habrá juegos recreativos, almuerzos, meriendas, cenas y un campamento que compartirán las delegaciones visitantes.

Entre las instituciones participantes se destacan El Talar, All Boys, Sholem, Centro Español, Polideportivo Paula Montal, José Hernández, Nueva Generación y Midland de Capital Federal; Gimnasia de Ituzaingó, Sportivo Villa Ballester, Defensores Unidos de Zárate, Unión Vecinal de La Plata, Centro Basko de Necochea, Wilde Sporting Club, Ciudad de Campana, Atlético Boulogne, Atlético Baradero, Mitre, Paraná, Los Andes, Pescadores y el CEF N°14 de San Pedro, entre otros.

Lococo subrayó la importancia de sostener esta tradición que cada año convoca a clubes de todo el país:

“El Encuentro de Mini Básquet del club es la fecha más importante que tiene el básquet de Náutico San Pedro y también para el club, que cuenta con varias disciplinas. Cada edición representa un nuevo desafío que solo es posible gracias al esfuerzo conjunto de la Comisión Directiva, la Dirección de Deportes, los profesores y las familias que trabajan durante todo el año para hacerlo posible”.

Por su parte, Sánchez destacó el impacto que el evento tiene en la comunidad deportiva local:

“Es una responsabilidad y un desafío muy grande para nosotros, que asumimos con orgullo y pasión intentando mejorarlo año a año. Es un evento reconocido en toda la región y con un fuerte impacto en el Minibásquet de San Pedro. Nuestro objetivo es que chicas y chicos de diferentes clubes puedan compartir y disfrutar del deporte”.

La edición 2024 marcó un récord histórico con más de 1.000 niñas y niños de entre 5 y 13 años, pertenecientes a 27 clubes de todo el país, acompañados por un centenar de profesores y decenas de colaboradores.

El primer Encuentro Nacional de Minibásquet del club se realizó en 2011, aunque la actividad ya se desarrollaba desde años anteriores con menor alcance. La iniciativa nació como una propuesta para fomentar el básquet en San Pedro y la región, generando vínculos entre clubes a través del deporte.

Con 118 años de historia, el Club Náutico San Pedro —fundado en 1907— incorporó el básquet en la década del 50, cuando José “Pepe” Geoghegan y Enrique “Kiko” Keller, junto a un grupo de socios, construyeron el playón inaugurado el 7 de julio de 1951, marcando el inicio formal de la disciplina en la institución.

Actualmente, el básquet de Náutico cuenta con más de 200 jugadoras y jugadores de todas las edades que participan en torneos de la Asociación Zárate-Campana, tanto en la rama femenina como en la masculina. La primera división acumula cuatro temporadas consecutivas en el Pre-Federal, y las divisiones U13 y U15 compiten en la Liga Provincial de Clubes.

Con espíritu deportivo, camaradería y homenaje, el Encuentro Nacional de Minibásquet “Horacio ‘Piruli’ Delprino” reafirma el compromiso del club con la formación y los valores del deporte en la niñez.