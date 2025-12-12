Fortalecen articulación sanitaria en reunión con directores de efectores de salud

​El encuentro fue encabezado por la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, y reunió a los responsables de las distintas áreas operativas y administrativas del sistema. Entre los participantes se encontraban Pablo Vlaeminck, director de Atención Primaria de la Salud; Rafael Torres, director de Personal, y Andrés Filón, director Administrativo.

​También estuvieron presentes los directores de los hospitales descentralizados y centros clave: José Herbas, jefe del Servicio de Guardia del Hospital Dr. Emilio Ruffa; Daniela Alves, directora del Hospital 26 de Julio de Gobernador Castro; Graciela Camerano, directora del Hospital de Santa Lucía, y Mónica Colagioia, coordinadora del Centro de Salud de Río Tala.

​Durante la reunión, las autoridades avanzaron en la definición de una agenda común orientada principalmente a fortalecer la articulación entre los hospitales, el servicio de guardia y los centros de atención primaria (CAPS).

​Según se informó, los ejes centrales de la jornada incluyeron la optimización de la gestión de recursos y la búsqueda de la consolidación de la mejora continua en la calidad de los servicios brindados a la comunidad de San Pedro y sus localidades.

​La iniciativa busca establecer mecanismos de trabajo conjunto que permitan una respuesta más eficiente e integral a las necesidades sanitarias de los vecinos.

