Cientos de niños disfrutaron del encuentro de jardines "Jugarte" en el Paseo Público

Con una jornada dedicada al movimiento, el arte y la integración, se llevó a cabo una nueva edición delen elde San Pedro. La propuesta, que se realiza hace casi dos décadas, reunió a niños y niñas de las salas de cinco de los jardines de infantes del distrito.

La actividad fue coordinada de manera conjunta entre el profesorado de Educación Física y las distintas instituciones educativas del partido, y contó con el apoyo logístico de la Municipalidad de San Pedro.

Bajo el lema “Jugarte”, el encuentro surgió inicialmente desde el área de Educación Física y, en los últimos años, ha incorporado la dimensión, ampliando las experiencias lúdicas. Los pequeños participaron en diversasdiseñadas para fomentar la creatividad, el movimiento y la expresión en un entorno natural especialmente acondicionado.

La Municipalidad de San Pedro colaboró activamente en lay disposición del espacio, además de instalar unaque brindó acompañamiento y atención a los presentes durante toda la jornada.

Desde el gobierno local destacaron que el evento promueve la integración, la creatividad y el aprendizaje a través del juego, consolidándose como una tradición educativa y recreativa en la agenda sampedrina.