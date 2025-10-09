Cientos de niños disfrutaron del encuentro de jardines "Jugarte" en el Paseo Público

Un nuevo Operativo DNI , coordinado por el Registro Provincial de las Personas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San Pedro, se desarrolló con gran éxito este jueves, facilitando el acceso a la documentación a los habitantes de las localidades rurales. El operativo comenzó en Santa Lucía , donde se registró una gran concurrencia de vecinos. Durante la jornada matutina, se realizaron más de cien trámites , incluyendo renovaciones de DNI, solicitudes de nuevos documentos y gestiones relacionadas con partidas, certificados y empadronamientos. El desarrollo de la actividad fue acompañado por el Delegado Municipal, Sergio Barrios , quien supervisó el trabajo de los equipos.
Con una jornada dedicada al movimiento, el arte y la integración, se llevó a cabo una nueva edición del Encuentro de Jardines “Jugarte” en el Paseo Público Municipal de San Pedro. La propuesta, que se realiza hace casi dos décadas, reunió a niños y niñas de las salas de cinco de los jardines de infantes del distrito.
La actividad fue coordinada de manera conjunta entre el profesorado de Educación Física y las distintas instituciones educativas del partido, y contó con el apoyo logístico de la Municipalidad de San Pedro.
Bajo el lema “Jugarte”, el encuentro surgió inicialmente desde el área de Educación Física y, en los últimos años, ha incorporado la dimensión Artística, ampliando las experiencias lúdicas. Los pequeños participaron en diversas estaciones de juegos diseñadas para fomentar la creatividad, el movimiento y la expresión en un entorno natural especialmente acondicionado.
La Municipalidad de San Pedro colaboró activamente en la organización y disposición del espacio, además de instalar una posta sanitaria que brindó acompañamiento y atención a los presentes durante toda la jornada.
Desde el gobierno local destacaron que el evento promueve la integración, la creatividad y el aprendizaje a través del juego, consolidándose como una tradición educativa y recreativa en la agenda sampedrina.
