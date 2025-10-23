Choque entre una moto y una bicicleta: una mujer con lesiones leves

Una mujer de 70 años resultó con lesiones leves tras un siniestro vial ocurrido en la tarde de ayer en la intersección de calle Nieto de Torres y Avenida 11 de Septiembre.

El hecho se registró a raíz de un llamado al 911 que alertó sobre una colisión entre una motocicleta Honda Wave 110 de color blanco, conducida por un joven de 26 años, y una bicicleta estilo Dama de color negro, guiada por la mujer.

Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias (SAME 107) trasladó a la ciclista al nosocomio local. Según el informe médico, las lesiones sufridas son de carácter leve, sin que medien complicaciones.

En el lugar intervino Personal Policial, y la Fiscalía local dispuso las actuaciones y diligencias de rigor bajo la carátula de “Lesiones Culposas” para establecer las causas del siniestro.