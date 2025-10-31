Choque entre un auto y una moto: un joven sufrió lesiones leves

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de ayer en la intersección de la Avenida 3 de Febrero y Almafuerte de esta ciudad, resultando con heridas leves el conductor de una motocicleta.

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió tras una alerta recibida a través del 911. Al llegar al lugar, el personal de la dependencia local constató la colisión entre un automóvil Volkswagen Suran de color gris y una motovehículo Gilera de 110 cc.

El automóvil Suran era conducido por una mujer de 48 años, mientras que la motocicleta, de color oscuro y sin patente visible, era guiada por un joven de 18 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado consciente al nosocomio local. Se informó que el joven presentaba lesiones de carácter leve.

Las causas que originaron la colisión se encuentran en proceso de investigación. En el caso interviene la fiscalía local.