Choque de motos: uno de los conductores resultó herido y otro se dio a la fuga

Un motociclista de 25 años de edad sufrió lesiones de carácter leve tras protagonizar una colisión en el cruce de las calles Las Provincias y Riobamba de esta ciudad, en un accidente en el que el conductor del otro rodado se dio a la fuga.

El hecho se registró durante la mañana de ayer, luego de que el Sistema de Emergencias 911 alertara sobre el siniestro vial. Personal policial acudió al lugar para constatar la colisión entre una motocicleta marca Corven Energy de color negra, conducida por la víctima, y una motocicleta de 110 cc, cuyo conductor se retiró inmediatamente sin aportar sus datos.

El joven de 25 años, único ocupante de su rodado, fue asistido en el lugar y trasladado consciente por una ambulancia del SAME 107 al Hospital local, donde se le diagnosticaron "lesiones de carácter leves" que no revisten complicaciones.

En la escena del accidente trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y se iniciaron actuaciones bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro.