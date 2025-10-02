Charlas de salud sexual y reproductiva en escuelas sampedrinas con foco en prevención

Laimplementó una serie deen diversas instituciones educativas del partido, con el objetivo de fortalecer la prevención y el acceso a la información.

Las jornadas estuvieron a cargo de la Dra. Pía Robles y contaron con la colaboración activa del equipo de Salud Comunitaria municipal.

Las actividades se desarrollaron en la, la, la, lay el(Centro Educativo de Nivel Secundario).

Como parte integral de esta iniciativa, en las escuelas mencionadas se realizaron testeos voluntarios de VIH y sífilis, promoviendo el diagnóstico temprano y el cuidado.

Según informaron desde la Secretaría, estas acciones forman parte de un trabajo sostenido de promoción y prevención de la salud en la comunidad educativa, buscando garantizar que estudiantes y adultos tengan la información y los cuidados necesarios para una vida saludable.