Charla abierta de Unión Federal: Suárez Erdaire pidió "una política cercana y de diálogo"

La campaña dede cara a las próximas elecciones se intensificó en San Pedro, con actividades que buscaron "el contacto directo y el intercambio de ideas con los ciudadanos".

La lista, que lleva como primer candidato a Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, y que postula al abogado nicoleño Adolfo Suárez Erdaire en el quinto lugar, centró su mensaje en la necesidad de una gestión basada en la cercanía y las "soluciones reales".

Suárez Erdaire, tras encabezar una "charla abierta" con vecinos y vecinas de la ciudad, utilizó sus redes sociales para detallar el espíritu de la propuesta. El letrado y postulante a diputado nacional subrayó que el encuentro sirvió para "escuchar sus inquietudes y presentar las propuestas que llevamos junto a Fernando Gray para mejorar San Pedro y toda la Provincia de Buenos Aires".

"Creemos en una política cercana, de diálogo y soluciones reales, donde cada barrio y cada familia tenga la oportunidad de vivir mejor", afirmó el candidato en un mensaje que enfatiza la búsqueda de un contacto directo con el electorado.

Suárez Erdaire remarcó que continuarán en la misma línea: "Seguimos caminando, escuchando y construyendo juntos el futuro que merecemos".