Cayó un prófugo con pedido de detención por robos agravados en dos ciudades

Un hombre identificado como Lautaro Casas, prófugo de la Justicia e investigado por la comisión de varios delitos graves en San Pedro y la vecina localidad de Baradero, fue detenido este lunes por personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) local.

La captura se concretó luego de amplias tareas de investigación que permitieron establecer que Casas, quien escapó de la cárcel de Baradero, se encontraba oculto en un domicilio de la calle Las Provincias al 2200, residencia de una de sus hermanas. Tras varios días de vigilancia encubierta que certificaron la información, se solicitó una Orden de Allanamiento de Urgencia.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías N° 1 a través de la Dra. Viviani y ejecutada por efectivos policiales pasadas las 10:30 de la mañana, logrando la detención de Lautaro Casas.

El detenido permanece alojado en la comisaría local a la espera de ser indagado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 por una causa en la que se investiga su autoría en un delito de Robo Agravado.

Asimismo, la policía local aguarda directivas de la Fiscalía de Baradero, que también requería su detención. Por otra parte, se espera una resolución del Juzgado de Ejecución Penal, dado que Casas se hallaba evadido de la Unidad Penal de Baradero y debe purgar una pena pendiente.