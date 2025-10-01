Jubilados Autoconvocados realizaron capacitación electoral y reiteraron su crítica al gobierno nacional

  El grupo Jubilados y Jubiladas de San Pedro Autoconvocados llevó a cabo una actividad en la Plaza Belgrano de esta ciudad, que combinó una capacitación sobre el nuevo sistema de votación con la reiteración de sus críticas a las políticas del gobierno nacional. La convocatoria se realizó hoy, miércoles 1° de octubre, a las 16 horas. Los asistentes participaron de una jornada informativa sobre el uso de la Boleta Única de Papel , el sistema que se empleará en los comicios del próximo 26 de octubre. La actividad, abierta a toda la comunidad, fue el inicio de una serie de encuentros que se replicarán en distintos puntos de la ciudad durante las próximas semanas para informar sobre el proceso electoral.

Carga de soja y maíz en el puerto con destino a Estados Unidos

 


El buque Calobra, de bandera de Malta y una eslora de 179 metros, arribó al puerto para operar en el muelle elevador.

La embarcación, procedente de Punta Arenas, Chile, llegó en la tarde del 28 de septiembre y cargará de 32.190 toneladas de soja y maíz.

El cargamento de cereales y oleaginosas será despachado con destino a Estados Unidos, cumpliendo así con una nueva operativa de exportación de granos desde la región. 