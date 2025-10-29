Capturan en la calle a un condenado por amenazas, lesiones y desobediencia (Video)

Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría local detuvo en horas de la tarde de hoy a un hombre de 39 años que registraba una orden de detención para cumplir una condena de cumplimiento efectivo.

La captura se concretó en la vía pública, en las cercanías de las calles Cucit y Combate de Obligado, en el marco de una medida judicial emanada por el Juzgado de Ejecución Penal Departamental San Nicolás.

residente de esta ciudad,

debe cumplir condena efectiva como resultado de la acumulación de varias causas,

El detenido,incluyendo delitos como(en reiteradas ocasiones).

El sujeto permanece alojado en la Dependencia local a disposición de la Justicia, a la espera de la asignación de un cupo para ser trasladado a una Unidad Penal donde deberá cumplir su condena.