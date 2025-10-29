Capturan en la calle a un condenado por amenazas, lesiones y desobediencia (Video)

Los Jubilados Autoconvocados de la agrupación "Cachi Scipioni" volvieron a reunirse en la plaza Belgrano, en la continuidad de la lucha que iniciaron hace más de un año en reclamo por la restitución de sus derechos y mejoras en sus haberes. El grupo decidió, una vez más, dejar micrófono abierto para que hicieran uso de la palabra aquellos que así lo desearan.
Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría local detuvo en horas de la tarde de hoy a un hombre de 39 años que registraba una orden de detención para cumplir una condena de cumplimiento efectivo.
La captura se concretó en la vía pública, en las cercanías de las calles Cucit y Combate de Obligado, en el marco de una medida judicial emanada por el Juzgado de Ejecución Penal Departamental San Nicolás.
El detenido, residente de esta ciudad, debe cumplir condena efectiva como resultado de la acumulación de varias causas, incluyendo delitos como Amenazas Agravadas, Lesiones, Violación de Domicilio y Desobediencia (en reiteradas ocasiones).
El sujeto permanece alojado en la Dependencia local a disposición de la Justicia, a la espera de la asignación de un cupo para ser trasladado a una Unidad Penal donde deberá cumplir su condena.
