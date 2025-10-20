Capacitaciones presenciales para autoridades de mesa y ciudadanos para las elecciones legislativas

Este martes, se desarrollarán las capacitaciones presenciales destinadas a las ciudadanas y los ciudadanos designados como autoridades de mesa para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre, donde la provincia de Buenos Aires elegirá nuevos diputados.

El primer curso de formación se llevará a cabo en el Polo Universitario de San Pedro (PUSAP, Salta y Arnaldo) a las 13 horas. Para poder asistir, los interesados deben inscribirse previamente en el sitio

www.capacitacionelectoral.gob.ar, ingresando a "Autoridades de Mesa - Provincia de Buenos Aires", y luego seleccionar la opción "Capacitación Presencial" y optar por "Buenos Aires" para solicitar turno. También se puede acceder directamente al sistema de inscripción en https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/

Alcance de la formación

Entre el 11 y el 24 de octubre, se dictará un total de 234 cursos en toda la provincia, en una iniciativa que busca acercar la formación a los lugares de residencia de las autoridades de mesa. Una parte de los cursos se realiza en sedes universitarias, a cargo de docentes seleccionados por cada institución, y el resto en espacios de organismos públicos provinciales, dictados por personal de la Secretaría Electoral. De esta manera, habrá instancias accesibles en cada municipio bonaerense.

La iniciativa, implementada desde las elecciones de 2023, cuenta este año con la participación de 34 instituciones universitarias y la articulación entre el Juzgado Federal N°1 de La Plata, la Cámara Nacional Electoral, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Universidades Nacionales y Provinciales, y la Universidad Atlántida.

Para información y asesoramiento, las autoridades y delegados de mesa pueden comunicarse al Call Center de la Secretaría Electoral del distrito, el 0800 666 3532.

Charla sobre Boleta Única en Papel

Una vez finalizada la capacitación, a las 15 horas y en el mismo Polo Universitario, se llevará a cabo una charla informativa abierta a la comunidad para brindar detalles sobre la Boleta Única en Papel (BUP), que comenzará a implementarse en los próximos comicios.

La formación de las autoridades de mesa es considerada una de las fases más importantes en la organización del proceso electoral, ya que son quienes velan por el correcto desarrollo del acto eleccionario durante la jornada de votación.