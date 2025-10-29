Candela Basaldúa representará a la Argentina en el Sudamericano U20 de Atletismo en Perú

La atleta sampedrina Candela Basaldúa viajó este miércoles a Lima, Perú, para integrar la delegación argentina que participará en el, que se desarrollará entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre.

Basaldúa, que forma parte de la Escuela Municipal de Atletismo, fue convocada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para competir en una de las citas juveniles más importantes del continente. El seleccionado nacional está integrado por otros 22 atletas y 4 oficiales.

La joven deportista participará en la prueba de 400 metros con vallas, cuya instancia de semifinales está programada para el viernes 1 de noviembre a las 15:00 (hora peruana). En caso de clasificación, la final se disputará el sábado 2 de noviembre a las 8:40 (hora de Perú).

Además de su competencia individual, Basaldúa integrará la posta 4x400 mixta del equipo argentino, cuya prueba se llevará a cabo el mismo sábado a las 10:40 (hora peruana).

Desde la Municipalidad de San Pedro, el Intendente Cecilio Salazar expresó el orgullo y el acompañamiento a la atleta, destacando que con su "esfuerzo, compromiso y talento" llevará los colores de la ciudad y de la Argentina a esta competencia sudamericana.