Campaña Nacional “Podría ser EPOC” busca concientizar sobre enfermedad respiratoria no diagnosticada

El Círculo Médico de San Pedro se suma e invita a participar de la Campaña Nacional de Concientización sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 2025, impulsada bajo el lema “Podría ser EPOC” por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y la Sociedad de Tisiología y Neumología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA).

Esta iniciativa federal tiene como principal objetivo promover la prevención, detección temprana y el tratamiento adecuado de la EPOC, una afección respiratoria crónica que, según especialistas, afecta a millones de personas y que en la mayoría de los casos permanece sin diagnóstico.

Espirometrías gratuitas y difusión

La campaña se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre, ofreciendo a la comunidad la posibilidad de acceder a espirometrías gratuitas, una prueba fundamental para el diagnóstico de la enfermedad. Los interesados deberán solicitar turno previamente a través del sitio web www.pedirturno.com .ar

De forma paralela a las pruebas diagnósticas, la iniciativa incluye la difusión de mensajes educativos en redes sociales, medios de comunicación y centros de salud, buscando fomentar la consulta temprana y el acompañamiento médico especializado.

Síntomas a tener en cuenta

Desde el Círculo Médico de San Pedro se hace un llamado a la comunidad a consultar a especialistas en neumonología ante la presencia de síntomas como tos crónica, flema o sensación de falta de aire.

Los organizadores de la campaña recalcan que "Prevenir, detectar y tratar la EPOC puede cambiar vidas", y alientan a seguir las redes sociales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria para obtener más información sobre la enfermedad y el cronograma completo de actividades.