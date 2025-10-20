Choque de motos: uno de los conductores resultó herido y otro se dio a la fuga

 Un motociclista de 25 años de edad sufrió lesiones de carácter leve tras protagonizar una colisión en el cruce de las calles Las Provincias y Riobamba de esta ciudad, en un accidente en el que el conductor del otro rodado se dio a la fuga. El hecho se registró durante la mañana de ayer, luego de que el Sistema de Emergencias 911 alertara sobre el siniestro vial. Personal policial acudió al lugar para constatar la colisión entre una motocicleta marca Corven Energy de color negra, conducida por la víctima, y una motocicleta de 110 cc, cuyo conductor se retiró inmediatamente sin aportar sus datos.

Campaña Nacional “Podría ser EPOC” busca concientizar sobre enfermedad respiratoria no diagnosticada


El Círculo Médico de San Pedro se suma e invita a participar de la Campaña Nacional de Concientización sobre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 2025, impulsada bajo el lema “Podría ser EPOC” por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y la Sociedad de Tisiología y Neumología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA).

Esta iniciativa federal tiene como principal objetivo promover la prevención, detección temprana y el tratamiento adecuado de la EPOC, una afección respiratoria crónica que, según especialistas, afecta a millones de personas y que en la mayoría de los casos permanece sin diagnóstico.

Espirometrías gratuitas y difusión

La campaña se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre, ofreciendo a la comunidad la posibilidad de acceder a espirometrías gratuitas, una prueba fundamental para el diagnóstico de la enfermedad. Los interesados deberán solicitar turno previamente a través del sitio web www.pedirturno.com.ar

De forma paralela a las pruebas diagnósticas, la iniciativa incluye la difusión de mensajes educativos en redes sociales, medios de comunicación y centros de salud, buscando fomentar la consulta temprana y el acompañamiento médico especializado.

Síntomas a tener en cuenta

Desde el Círculo Médico de San Pedro se hace un llamado a la comunidad a consultar a especialistas en neumonología ante la presencia de síntomas como tos crónica, flema o sensación de falta de aire.

Los organizadores de la campaña recalcan que "Prevenir, detectar y tratar la EPOC puede cambiar vidas", y alientan a seguir las redes sociales de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria para obtener más información sobre la enfermedad y el cronograma completo de actividades.