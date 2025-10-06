Arba prorroga el vencimiento de la cuota 5 del Inmobiliario Urbano Edificado

Laprorrogó el plazo de vencimiento de la. Originalmente fijado para el 9 de octubre, el nuevo plazo se extiende hasta el, manteniendo las condiciones de bonificación.

Según una Disposición publicada hoy en el Boletín Oficial, la reprogramación obedece a "razones de índole operativa", con el fin de "garantizar el proceso de liquidación del impuesto" y habilitar "los medios adecuados para el cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones de pago" de los contribuyentes.

Beneficios y modalidades de pago

Arba recordó que quienes no registren deudas, estén adheridos al débito automático y opten por abonar la última cuota del año, podrán acceder a una bonificación de hasta el 10%. Este beneficio también alcanza a los contribuyentes que ya se encuentran bajo la modalidad de débito automático.

Los pagos podrán realizarse a través de múltiples canales:

Web de Arba (www.arba.gov.ar) con tarjeta de crédito o mediante cajero automático, tras generar el código de pago electrónico.

Cuenta DNI , escaneando el código QR que será enviado por correo electrónico en las próximas semanas y estará vigente hasta el nuevo vencimiento.

Pago presencial en las entidades bancarias habilitadas y los centros de cobro de Provincia Net Pagos.

Adhesión al Débito Automático

La Agencia reitera que está disponible la opción de adherir el pago de este y otros impuestos patrimoniales al débito automático, ya sea desde una cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Para iniciar el trámite de adhesión a Débito Automático en cuenta, los contribuyentes deben ingresar en la web www.arba.gov.ar, acceder a la sección “Autogestión” con CUIT y Clave CIT, y seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos” en el menú lateral. En caso de optar por tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago se verá reflejado en el vencimiento de las próximas cuotas.