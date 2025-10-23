Avanza la construcción de una nueva pileta y la restauración del ex Mansa Lyfe

El Intendente de San Pedro,, visitó el predio de La Rueda Beach (ex Mansa Lyfe) para supervisar las obras de desarrollo que lleva adelante el concesionario local,, destacando la reactivación de un espacio que permaneció sin mantenimiento por años y el impacto de la inversión privada en el turismo local.

Salazar, acompañado por parte de su equipo de gobierno y por el empresario, compartió con los medios de comunicación los avances del proyecto y los próximos proyectos en desarrollo.

Las tareas en el complejo incluyen la finalización de la construcción de una nueva pileta y el reacondicionamiento integral del restaurante, obras que se suman a las mejoras ya ejecutadas desde el inicio de la concesión.

El Intendente Salazar enfatizó la necesidad de sostener y promover las iniciativascomo eje de una política de desarrollo turístico sustentable. En este sentido, remarcó que, a pesar del contexto económico nacional, San Pedro "continúa avanzando con obras, inversiones y proyectos turísticos, impulsados por el trabajo conjunto entre el sector público y el privado".

Como ejemplo de esta política, mencionó que el municipio ya cuenta con nuevas propuestas de inversión para otros sectores estratégicos de la costa, como el predio del Tiro Federal, con el objetivo de seguir potenciando la zona ribereña.

Por su parte, el empresario Javier Muñoz aseguró que el complejo mantendrá sus puertas abiertas a la comunidad, con una tarifa accesible para los vecinos sampedrinos. Además, señaló que el proyecto busca combinar la actividad turística con acciones de colaboración solidaria hacia instituciones locales.

La puesta en valor de este predio forma parte de la estrategia municipal para recuperar y optimizar la infraestructura de la ciudad orientada a consolidar el destino turístico.