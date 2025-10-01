Asesoramiento en las localidades por trámites para personas con discapacidad

El área dede la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de San Pedro, en articulación con la, desarrolla jornadas de atención en las localidades de

La iniciativa tiene como objetivo acompañar y asesorar a vecinos y vecinas que presentaban inconvenientes en la tramitación o continuidad de sus pensiones por discapacidad.



Según informaron desde la comuna, la propuesta busca facilitar el acceso a la información y a los servicios de manera descentralizada, evitando traslados innecesarios de los residentes hacia el centro de la ciudad.

El cronograma de actividades continuará desarrollándose en las siguientes localidades y barrios:

Bajo Tala : Miércoles 1° de octubre.

Vuelta de Obligado : Viernes 3 de octubre.

Barrio 1° de Mayo : Lunes 6 de octubre.

C.I.C. (Hermano Indio y Casella): Miércoles 8 de octubre.

Todas las jornadas se llevarán a cabo en el horario de 9 a 12 horas.