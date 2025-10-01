Reclamo de vecinos por iluminación y seguridad tras un intento de asalto en el que chocaron reiteradamente un vehículo

  Vecinos de Bajo Puerto y Bajo Cementerio manifestaron una profunda preocupación por la inseguridad y la falta de iluminación en el sector de San Martín y Bajada Néstor Kirchner , luego de que una familia denunciara un violento intento de robo que incluyó persecución y múltiples colisiones. El hecho ocurrió el pasado viernes 26 de septiembre, cerca de las 22:50 horas , y tomó estado público tras el relato de las víctimas en redes sociales, donde detallaron una secuencia que calificaron de "película".

Asesoramiento en las localidades por trámites para personas con discapacidad


 El área de Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de San Pedro, en articulación con la Defensoría del Pueblo, desarrolla jornadas de atención en las localidades de Santa Lucía, Gobernador Castro y Río Tala.

La iniciativa tiene como objetivo acompañar y asesorar a vecinos y vecinas que presentaban inconvenientes en la tramitación o continuidad de sus pensiones por discapacidad.



Según informaron desde la comuna, la propuesta busca facilitar el acceso a la información y a los servicios de manera descentralizada, evitando traslados innecesarios de los residentes hacia el centro de la ciudad. 

El cronograma de actividades continuará desarrollándose en las siguientes localidades y barrios:

  • Bajo Tala: Miércoles 1° de octubre.

  • Vuelta de Obligado: Viernes 3 de octubre.

  • Barrio 1° de Mayo: Lunes 6 de octubre.

  • C.I.C. (Hermano Indio y Casella): Miércoles 8 de octubre.

Todas las jornadas se llevarán a cabo en el horario de 9 a 12 horas.