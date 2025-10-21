Aprehendieron a un joven por provocar daños en la vivienda de su madre

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro aprehendió en horas de la tarde a un joven de 19 años de edad, luego de que fuera alertado sobre un incidente de daños en una vivienda particular.

La intervención policial se produjo tras ser convocados mediante llamados de la Comisaría de la Mujer y la Familia y del sistema 911 de emergencias.

Los efectivos se constituyeron en la calle Manuel Iglesias al 1600 de San Pedro, donde procedieron a la aprehensión del joven, quien instantes antes había provocado daños en la puerta de ingreso de la vivienda de su progenitora.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer a fines de prestar declaración.

Por su parte, el aprehendido fue conducido a la EPC San Pedro, donde quedó imputado por el delito de Daño, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro. La fiscalía dispuso la notificación formal de la causa y que el joven quede a disposición de la justicia.