Concejales piden informes a Provincia, EDEN y COOPSER sobre obras de infraestructura energética

 Los bloques de concejales de Acuerdo Ciudadano y Vecinos de San Pedro presentaron un Proyecto de Comunicación en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) local para expresar su preocupación por la “situación crítica de insuficiencia en la capacidad de oferta energética” del partido. El proyecto, dirigido al presidente del HCD, Pablo Osvaldo Vlaeminck, fue ingresado para su tratamiento el 21 de octubre de 2025. Según el texto de la iniciativa, la limitada capacidad de oferta eléctrica constituye un “obstáculo estructural que impide el establecimiento y crecimiento de nuevas industrias, desalentando inversiones y afectando la generación de empleo genuino”.

Aprehendieron a un joven por provocar daños en la vivienda de su madre


 Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro aprehendió en horas de la tarde a un joven de 19 años de edad, luego de que fuera alertado sobre un incidente de daños en una vivienda particular.

La intervención policial se produjo tras ser convocados mediante llamados de la Comisaría de la Mujer y la Familia y del sistema 911 de emergencias.

Los efectivos se constituyeron en la calle Manuel Iglesias al 1600 de San Pedro, donde procedieron a la aprehensión del joven, quien instantes antes había provocado daños en la puerta de ingreso de la vivienda de su progenitora.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer a fines de prestar declaración.

Por su parte, el aprehendido fue conducido a la EPC San Pedro, donde quedó imputado por el delito de Daño, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro. La fiscalía dispuso la notificación formal de la causa y que el joven quede a disposición de la justicia.