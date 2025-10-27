Aprehendido por violar una restricción perimetral y agredir a su ex pareja

Personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro aprehendió en la mañana de ayer a un hombre de 40 años, tras intervenir en un conflicto de violencia de género alertado por el Centro de Monitoreo Local.

El hecho se registró en un domicilio ubicado en la calle Dávila al 1100, donde el individuo se había presentado en la vivienda de su ex pareja, de 34 años. Los efectivos constataron que el hombre se encontraba violando una medida cautelar de restricción de acercamiento dispuesta previamente por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

Además de incumplir la orden judicial, el aprehendido causó daños en la puerta de ingreso del inmueble y agredió físicamente a la mujer, según informaron fuentes policiales.

Tras la intervención, el agresor fue trasladado y alojado en la dependencia policial. En tanto, la víctima recibió asistencia en la Comisaría de la Mujer de San Pedro.

El imputado se encuentra a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de San Pedro, bajo los cargos de Desobediencia, Daño y Lesiones Leves.