Aprehenden a un joven por circular con una licencia de conducir falsa

Un joven de 22 años fue aprehendido este miércoles en San Pedro luego de que se comprobara que circulaba con unadurante un control vehicular.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de la calle Bartolomé Mitre y la Avenida Paraná, como parte de un operativo de tránsito conjunto entre personal de la dependencia policial local y efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) San Nicolás.

El masculino, de 22 años, se trasladaba a bordo de una motocicleta de 110cc cuando fue interceptado por las fuerzas de seguridad.

Tras detectar la irregularidad en la documentación, la Fiscalía local tomó intervención en el caso, disponiendo la notificación del joven por la causa. Asimismo, se procedió al secuestro de la licencia de conducir fraudulenta.

En cuanto al rodado, el motovehículo fue incautado y puesto a disposición del Juzgado de Faltas local.

Desde la Secretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de San Pedro se recordó a la comunidad que utilizar o portar documentación falsa constituye un delito y que las licencias deben tramitarse exclusivamente por los canales oficiales.