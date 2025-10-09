Desbaratan punto de venta de drogas y detienen a una mujer tras múltiples allanamientos

 Una investigación por comercialización de estupefacientes culminó con la aprehensión de una mujer en San Pedro, tras la realización de tres allanamientos simultáneos y de urgencia . Los operativos, a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás , permitieron el secuestro de una importante cantidad de cocaína fraccionada. La pesquisa, que se inició tiempo atrás tras una denuncia anónima sobre la venta de drogas por parte de una mujer, fue tramitada por la UFI N° 7 de San Nicolás , encabezada por la Dra. María Del Valle Viviani . El Dr. Román Parodi , titular del Juzgado de Garantías N° 1 Departamental, fue quien autorizó las órdenes de registro.

Aprehenden a un delincuente tras un intento de estafa y hurto en una pollería


Un hombre de 30 años con antecedentes, fue aprehendido por la Estación de Policía Comunal San Pedro luego de intentar consumar una estafa y hurto en grado de tentativa en un comercio de la ciudad. El rápido accionar policial se activó tras una alerta emitida por el Centro de Monitoreo Municipal.

El incidente tuvo lugar en la zona de calles Cucit y Belgrano, donde los efectivos interceptaron al sujeto. La alerta original indicaba un posible robo en proceso en esas inmediaciones.

Según la declaración de la víctima, una comerciante de 26 años y propietaria de una pollería ubicada en la esquina de Bottaro y Casella, el individuo ingresó a su local, consumió una bebida gaseosa de 600 ml. Acto seguido, simuló una compra y, utilizando un método de engaño, abandonó el producto en el mostrador para luego darse a la fuga sin abonar la consumición ni los productos.

El intento de huida fue frustrado gracias a la intervención de vecinos que lograron retener al delincuente hasta la llegada del personal policial.

La damnificada fue trasladada a la dependencia para formalizar la declaración testimonial. Por su parte, el aprehendido fue alojado en la Estación de Policía Comunal San Pedro y quedó a disposición de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso su notificación por el delito de Hurto y Estafa en Tentativa.