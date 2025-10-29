Aprehenden a dos hombres con una motocicleta robada de una vivienda

Dos hombres con "frondosos antecedentes" fueron aprehendidos este martes por personal policial de San Pedro, luego de ser detectados circulando en una motocicleta que había sido sustraída sin violencia de una vivienda de la ciudad momentos antes.

La primera detención fue llevada a cabo por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la Estación de Policía Comunal San Pedro. Mientras realizaban tareas de recorrida preventiva en la intersección de las calles Dr. Ruffa y Combate de Obligado, los efectivos interceptaron a un hombre de 28 años. Este sujeto circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave de color azul que, según se constató, había sido robada de una casa ubicada en la calle Libertad al 1000, propiedad de una joven de 26 años.

Poco después, en el cruce de Lavalle y Sargento Selada, la policía logró la aprehensión de un segundo implicado, un hombre de 29 años. El segundo detenido intentó fugarse al advertir la presencia policial y descartó en la vía pública plásticos que, tras verificarse, coincidían con partes del rodado sustraído.

Ambos aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial. Fuentes de la investigación indicaron que los dos sujetos poseen "frondosos antecedentes" judiciales.

Interviene en la causa la Fiscalía local, que dispuso las actuaciones de rigor por el delito de "Masculinos Aprehendidos con Rodado Sustraído de Vivienda".