ANSES y PAMI brindarán operativos de atención en Santa Lucía y Río Tala

Los bloques de concejales de Acuerdo Ciudadano y Vecinos de San Pedro presentaron un Proyecto de Comunicación en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) local para expresar su preocupación por la “situación crítica de insuficiencia en la capacidad de oferta energética” del partido. El proyecto, dirigido al presidente del HCD, Pablo Osvaldo Vlaeminck, fue ingresado para su tratamiento el 21 de octubre de 2025. Según el texto de la iniciativa, la limitada capacidad de oferta eléctrica constituye un “obstáculo estructural que impide el establecimiento y crecimiento de nuevas industrias, desalentando inversiones y afectando la generación de empleo genuino”.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) llevarán a cabo operativos de atención descentralizada en las localidades de Santa Lucía y Río Tala, en el partido de San Pedro.
Ambos organismos confirmaron el cronograma de atención para el viernes 24 de octubre.
En Santa Lucía, el operativo se realizará en el Centro de Jubilados en el horario de 8 a 11 horas.
Ese mismo día, viernes 24 de octubre, la atención continuará en Río Tala, también en el Centro de Jubilados, en el horario de 11:30 a 14:00 horas. Esta acción busca facilitar la realización de trámites y consultas a los residentes de las localidades, sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones