ANSES y PAMI brindarán operativos de atención en Santa Lucía y Río Tala

Las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social () y el Programa de Atención Médica Integral () llevarán a cabo operativos de atención descentralizada en las localidades de Santa Lucía y Río Tala, en el partido de San Pedro.

Ambos organismos confirmaron el cronograma de atención para el viernes 24 de octubre.

En Santa Lucía, el operativo se realizará en el Centro de Jubilados en el horario de 8 a 11 horas.

Ese mismo día, viernes 24 de octubre, la atención continuará en Río Tala, también en el Centro de Jubilados, en el horario de 11:30 a 14:00 horas. Esta acción busca facilitar la realización de trámites y consultas a los residentes de las localidades, sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera.