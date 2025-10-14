Allanamiento, un detenido y secuestro de pruebas en una investigación por robo

Una diligencia de allanamiento realizada por el Gabinete Criminológico de la dependencia policial local resultó clave para avanzar en una investigación, al lograr el secuestro de elementos de interés para la causa y la aprehensión del morador de la vivienda.

El procedimiento, fruto de intensas tareas investigativas, se concretó en el día de ayer en un domicilio particular ubicado en la calle Almafuerte 3500 de esta ciudad.

Durante la irrupción, el personal policial aprehendió a un hombre de 53 años de edad que residía en el lugar. Lo más relevante del operativo fue el hallazgo y secuestro de una motocicleta y prendas de vestir que se consideran de importancia para el esclarecimiento del hecho delictivo que se está investigando.

El aprehendido fue notificado de la formación de la causa y, por orden judicial, permanece alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial.