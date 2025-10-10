Allanamiento por hurto derivó en la detención de una mujer por narcomenudeo

Un allanamiento realizado en la tarde de ayer en San Pedro, con el objetivo de esclarecer un caso de hurto, culminó con ely lade 37 años por

El personal del Gabinete Criminológico de la Policía, tras tareas investigativas, logró establecer la autoría de un hecho de hurto denunciado días atrás por una vecina de 20 años. En consecuencia, se solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías de San Nicolás.

La diligencia se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Manuel Iglesias al 1600 de esta ciudad. Si bien el sindicado como autor del hurto, un hombre de 37 años, no se encontraba presente, se procedió al secuestro de la bicicleta buscada, que había sido repintada recientemente, y otras dos bicicletas tipo mountain bike R29 de color negro y de dudosa procedencia.

En el lugar, los efectivos procedieron a la

Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa a la detenida y el secuestro de todos los elementos. La mujer quedó alojada en la dependencia policial con custodia hasta su primera remisión a sede fiscal.