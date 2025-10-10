Listos para Mar del Plata: La delegación de San Pedro recibió indumentaria y detalles de viaje para las Finales de los Juegos Bonaerenses

 La Municipalidad de San Pedro realizó una charla informativa y entrega de indumentaria a los deportistas locales que participarán en las Finales de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata. El encuentro, organizado por la Dirección de Deportes, tuvo lugar en las instalaciones del Club Independencia y sirvió para ultimar detalles antes del viaje.

Allanamiento por hurto derivó en la detención de una mujer por narcomenudeo


 Un allanamiento realizado en la tarde de ayer en San Pedro, con el objetivo de esclarecer un caso de hurto, culminó con el secuestro de objetos robados y la aprehensión de una mujer de 37 años por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

El personal del Gabinete Criminológico de la Policía, tras tareas investigativas, logró establecer la autoría de un hecho de hurto denunciado días atrás por una vecina de 20 años. En consecuencia, se solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías de San Nicolás.

La diligencia se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Manuel Iglesias al 1600 de esta ciudad. Si bien el sindicado como autor del hurto, un hombre de 37 años, no se encontraba presente, se procedió al secuestro de la bicicleta buscada, que había sido repintada recientemente, y otras dos bicicletas tipo mountain bike R29 de color negro y de dudosa procedencia.


En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de la moradora de la vivienda, también de 37 años de edad, luego de que le fueran secuestrados: 16 envoltorios de cocaína, un trozo compacto de la misma sustancia que arrojó un peso total de 24,8 gramos, y dinero en efectivo.


Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa a la detenida y el secuestro de todos los elementos. La mujer quedó alojada en la dependencia policial con custodia hasta su primera remisión a sede fiscal. 