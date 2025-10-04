Allanamiento por hechos de robo agravado en la casa de un delincuente que fue detenido





Un hombre de 22 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia local, acusado de ser el autor material de un hecho de Robo Agravado por el uso de arma. La detención se concretó en el marco de una orden de allanamiento realizada en las últimas horas.

Según informaron fuentes policiales, personal del Gabinete Criminológico de la dependencia local llevó a cabo exhaustivas tareas investigativas que incluyeron el análisis de videos fílmicos y la recolección de testimonios, permitiendo identificar al presunto responsable.

Con la información recabada, el Juzgado de Garantías de San Nicolás extendió una orden que se diligenció en la tarde de ayer en una vivienda ubicada en la calle Manuel Iglesias al 1400 de esta ciudad.

Durante el operativo, la policía procedió al secuestro de vestimenta y un rodado que, se presume, fueron utilizados por el detenido para la comisión del delito.

El joven, cuya identidad no fue revelada, se encuentra alojado en la dependencia policial a la espera de ser indagado. La Fiscalía local interviene en la causa y dispuso el secuestro de todos los elementos incautados como prueba.