Allanamiento: Detienen a una mujer por lesiones, amenazas y hallan drogas para la venta

Una mujer de 27 años fue detenida en un allanamiento llevado a cabo por personal del Gabinete Criminológico de la Policía, en el marco de una investigación por un hecho de lesiones leves y amenazas agravadas denunciado días atrás por una vecina de 50 años de edad.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, se efectuó en un domicilio ubicado en la calle Ruffa al 1200 de esta ciudad. Si bien la diligencia no arrojó resultados positivos en cuanto al armamento que se buscaba inicialmente, los efectivos procedieron a la aprehensión de la imputada.

Durante la intervención, se incautó de urgencia material probatorio vinculado a la Ley de Drogas. Se secuestró un envoltorio de nylon conteniendo cuatro trozos compactos de cocaína, con un pesaje total de 20,3 gramos; una bolsa de nylon con marihuana, cuyo pesaje total fue de 79,2 gramos; una balanza de precisión, elemento que sugiere la actividad de comercialización de estupefacientes; y tres teléfonos celulares.

La causa se enmarca ahora en las figuras de Lesiones Leves, Amenazas Agravadas y Tenencia Ilegal de Estupefacientes con Fines de Comercialización. Interviene en el caso la Fiscalía local, que dispuso el secuestro de la totalidad de los elementos hallados.

La detenida fue notificada de la formación de la causa y permanece alojada con custodia policial a la espera de las próximas medidas judiciales.