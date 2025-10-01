"Adicciones vs. Vida": Concurrida charla de Fernando Soriano sobre su experiencia personal

La Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de San Pedro llevó a cabo este martes la charlaen el Centro Integrador Comunitario (). El encuentro, concurrido por vecinos, se centró en la problemática del consumo y los caminos hacia la recuperación.

La exposición fue brindada por Fernando Soriano, quien actualmente preside la fundación "Adicciones vs. Vida Argentina". Soriano, un referente en la prevención, compartió con los asistentes el relato de su vivencia personal para generar conciencia.

Soriano relató su historia, marcada por haber enfrentado adicciones a las drogas y el alcohol, y las consecuencias del HIV-SIDA. El orador destacó que se mantiene libre de drogas hace 30 años, tiempo en el cual logró formar una familia pese a las consecuencias de su antigua adicción.

Junto a su equipo, Soriano se encarga de la gestión de la fundación, ofreciendo acompañamiento a quienes buscan ayuda y dictando talleres en escuelas, entre otras actividades. Su mensaje se enfoca en la prevención, la concientización y el apoyo en los procesos de transformación.



