Abren la inscripción al taller de escritura creativa


 La Dirección de Cultura de la Municipalidad, anunció la apertura de las inscripciones para el Taller de Escritura Creativa, una propuesta formativa gratuita y presencial destinada a toda la comunidad.

Bajo el título “Literatura, inspiración y desafíos para escribir”, el espacio tiene como objetivo guiar a los participantes en el desarrollo de su estilo propio a través de un recorrido por obras literarias, métodos, recursos y diversas técnicas creativas.

La iniciativa busca incentivar el proceso de escritura y el desarrollo personal, ofreciendo herramientas para enfrentar los desafíos que implica la creación literaria.

Para facilitar la participación de los vecinos, el taller se dictará en dos sedes y horarios diferentes:

  • Martes: De 16:30 a 18:00 horas, en el CIC de Hermano Indio y Casella.

  • Viernes: De 14:00 a 15:30 horas, en la Casona de Turismo y Cultura (ubicada en Mitre y Liniers).

La Dirección de Cultura invita a todos los interesados a sumarse a esta propuesta para explorar el mundo de las letras y potenciar sus habilidades narrativas.