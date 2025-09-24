Vuelco de un camión frigorífico en la Ruta 9 dejó dos heridos

La obra de repavimentación de la Ruta 1001 está en su etapa final. El intendente Cecilio Salazar , acompañado por el jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco , recorrió los últimos tramos del proyecto que culminará su primera fase en los próximos días. Según informó el Gobierno Municipal, se prevé que en los siguientes días se completen las tareas de demarcación horizontal y vertical , la instalación de una balanza dinámica y la colocación de un nuevo sistema de iluminación LED en la rotonda de Crucero General Belgrano. "Estas mejoras buscan fortalecer la seguridad vial y la conectividad en toda la zona, una intervención largamente esperada por los vecinos" indicaron desde el Municipio.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Un camión cargado con carne vacuna volcó este martes por la mañana en el kilómetro 156 de la Ruta Nacional 9, en el carril que va de Rosario a Buenos Aires, un accidente que dejó como saldo a dos personas con heridas leves y provocó la interrupción parcial del tránsito.
El hecho ocurrió por razones que aún se investigan cuando un camión Mercedes Benz con acoplado despistó y volcó. El vehículo era conducido por un hombre de 34 años, quien viajaba acompañado por otro de 27. Ambos, oriundos de la localidad de Ramallo, fueron asistidos en el lugar y se constató que habían sufrido heridas leves.
Como consecuencia del siniestro, el tránsito en la zona se vio parcialmente obstruido. Trabajaron en el lugar personal de la Policía Vial y de la empresa Cinco Vial, quienes se encargaron de señalizar la zona y desviar el tráfico por la colectora para evitar mayores complicaciones.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones