Vuelco de un camión frigorífico en la Ruta 9 dejó dos heridos

Un camión cargado con carne vacuna volcó este martes por la mañana en el kilómetro 156 de la Ruta Nacional 9, en el carril que va de Rosario a Buenos Aires, un accidente que dejó como saldo a dos personas con heridas leves y provocó la interrupción parcial del tránsito.

El hecho ocurrió por razones que aún se investigan cuando un camión Mercedes Benz con acoplado despistó y volcó. El vehículo era conducido por un hombre de 34 años, quien viajaba acompañado por otro de 27. Ambos, oriundos de la localidad de Ramallo, fueron asistidos en el lugar y se constató que habían sufrido heridas leves.

Como consecuencia del siniestro, el tránsito en la zona se vio parcialmente obstruido. Trabajaron en el lugar personal de la Policía Vial y de la empresa Cinco Vial, quienes se encargaron de señalizar la zona y desviar el tráfico por la colectora para evitar mayores complicaciones.