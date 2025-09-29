Volcó el acoplado de un camión cargado con pollos en la Ruta 191

La joven atleta Candela Basaldúa fue seleccionada para integrar la delegación argentina que participará en el Campeonato Sudamericano U20 de Atletismo , que tendrá lugar en Lima, Perú, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Basaldúa, quien se formó en la Escuela Municipal de Atletismo que tiene sede en el Estadio Municipal, fue convocada oficialmente por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) para formar parte del equipo nacional junto a otros 22 deportistas.
El acoplado de un camión cargado con pollos volcó este lunes en la Ruta 191, en proximidades del puente sobre el arroyo El Tala, a la altura del paraje Villa Sarita.
El acoplado quedó cruzado en la calzada, obstruyendo el tránsito vehicular en la zona, lo que obligó a un operativo policial con la participación de agentes municipales.
Con circulación asistida por parte del área que conduce Armando Caballero, se realizaron desvíos para los vehículos que se dirigían en dirección a San Pedro o Arrecifes.
El vehículo y la carga (muchos de los pollos murieron en el accidente) pertenecen a la empresa Procesadora Avícola del Medio, radicada en Guerrico, partido de Pergamino.
