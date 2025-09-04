Valentín Bravo: "Nosotros somos un estado eficiente, que está siempre cerca de la gente" (Video)


El Centro Cosmopolita fue escenario del acto de cierre de la campaña electoral de Fuerza Patria en San Pedro. 

El Intendente Cecilio Salazar, acompañado por todo su gabinete y distintos sectores del peronismo, brindó su apoyo a la lista de candidatos a concejales que encabezan Valentín Bravo, Candelaria Cuscuela y Martín Baraybar.

En representación del gobierno bonaerense estuvo presente el Ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, Javier Rodríguez. 

Todos los discursos (video) apuntaron con dureza al gobierno nacional, y resaltaron la importancia de la decisión del Congreso Nacional de rechazar el veto presidencial y ratificar la emergencia en discapacidad. 

Bravo, en particular, cerró su alocución marcando que tanto la gestión del Gobernador Axel Kifillof como la del Intendente Cecilio Salazar se contraponen a lo que representan los dirigentes de La Libertad Avanza: "Nosotros somos un estado eficiente, que está siempre cerca de la gente" resaltó. 