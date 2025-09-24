Unión Federal presentará su lista de candidatos a diputados nacionales en San Pedro

La obra de repavimentación de la Ruta 1001 está en su etapa final. El intendente Cecilio Salazar , acompañado por el jefe de Gabinete, Alfredo Carrasco , recorrió los últimos tramos del proyecto que culminará su primera fase en los próximos días. Según informó el Gobierno Municipal, se prevé que en los siguientes días se completen las tareas de demarcación horizontal y vertical , la instalación de una balanza dinámica y la colocación de un nuevo sistema de iluminación LED en la rotonda de Crucero General Belgrano. "Estas mejoras buscan fortalecer la seguridad vial y la conectividad en toda la zona, una intervención largamente esperada por los vecinos" indicaron desde el Municipio.
Unión Federal presentará en San Pedro su lista de candidatos a diputados nacionales, encabezada por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.
El evento, que también contará con la presencia del abogado nicoleño Adolfo Suárez Erdaire como parte de la lista, se llevará a cabo este jueves a partir de las 18:00 hs en el Restaurante y Parrilla "La Querencia", ubicado en calle 11 de Septiembre 55.
Durante la presentación, los candidatos ofrecieron una conferencia para exponer sus principales objetivos y proyectos de cara a las próximas elecciones.
Erdaire sostuvo que el objetivo es plantear una posición que represente a los Intendentes peronistas que quedaron fuera de las listas de Fuerza Patria, y que se aleje de la polarización con La Libertad Avanza.
