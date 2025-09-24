Unión Federal presentará su lista de candidatos a diputados nacionales en San Pedro

presentará en San Pedro su lista de, encabezada por el intendente de Esteban Echeverría,

El evento, que también contará con la presencia del abogado nicoleño Adolfo Suárez Erdaire como parte de la lista, se llevará a cabo este jueves a partir de las 18:00 hs en el Restaurante y Parrilla "La Querencia", ubicado en calle 11 de Septiembre 55.

Durante la presentación, los candidatos ofrecieron una conferencia para exponer sus principales objetivos y proyectos de cara a las próximas elecciones.

Erdaire sostuvo que el objetivo es plantear una posición que represente a los Intendentes peronistas que quedaron fuera de las listas de Fuerza Patria, y que se aleje de la polarización con La Libertad Avanza.