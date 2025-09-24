Una vivienda con importantes destrozos tras un incendio, esta madrugada

Una vivienda de cinco ambientes ubicada en la intersección de las calles Saavedra y Bottaro de la ciudad de San Pedro sufrió importantes destrozos esta madrugada a causa de un incendio que requirió la intervención de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios. La propietaria, que se encontraba en el interior, logró salir ilesa.

Según las declaraciones de Marcos Varela, a cargo del operativo, el fuego afectó cuatro de los cinco ambientes de la casa. "Nos encontramos con una vivienda generalizada, de cinco ambientes, cuatro fueron afectados por el fuego", explicó Varela, quien agregó que las causas del siniestro son aún desconocidas.

Para controlar las llamas y evitar que se propagaran a las casas linderas, los bomberos trabajaron con tres líneas de ataque y una adicional para la prevención. Varela destacó que la propagación del fuego se vio potenciada por la gran cantidad de "combustible" que había en la casa, como libros y ropa, lo que dificultó las tareas de extinción. "Tuvimos que remover todo y sacar cosas al patio para hacer el enfriamiento", indicó.

La dueña de la propiedad relató a los bomberos que vio humo y que, al abrir una puerta, el fuego se expandió rápidamente por el efecto del oxígeno, lo que la obligó a salir de inmediato.

Debido a los daños y a la alta temperatura residual, los bomberos recomendaron que la vivienda no sea habitada por un tiempo. "Nosotros lo que recomendamos es que no sea habitable porque tiene que ir la cooperativa", señaló Varela, y advirtió: "Al haber trabajado con el tema del fuego queda temperatura y eso afecta las vías respiratorias, así que por un par de horas no entren al lugar y no se asusten si sale humo".